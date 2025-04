Sport.quotidiano.net - Fortitudo: Aradori e Vencato pronti al rientro per il rush finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Filippo MazzoniLaprova a rialzarsi e a rimettere a posto i pezzi. In vista delche vedrà la formazione di Attilio Caja tornare in campo lunedì al PalaDozza PalaDozza con Rimini e affrontare il 27 aprile la Libertas a Livorno la Flats Service sta per recuperare Pietroe Luca.Le visite a cui ieri sono stati sottoposti hanno dato esito positivo. I due effettueranno qualche giorno di lavoro individuale e saranno quotidianamente monitorati, in attesa di essere rivalutati nel fine settimana, vagliando un loro eventuale impiego già lunedì con Rimini.La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri, con Matteo Fantinelli e compagni che cercheranno di vincere per lasciarsi alle spalle le 3 sconfitte consecutive, e cercare lo sprint giusto per prendersi la migliore posizione possibile in vista dei playoff o play in.