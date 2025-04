Sport.quotidiano.net - Giovanni Marchetti punta alle Olimpiadi della neve a Milano-Cortina 2026 con lo skeleton

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le, la pista di. I sogni e le speranze di un ragazzo di 27 anni che si chiamae che, da alcune stagioni, ha scoperto il fascino dello. Loè quello slittino basso (termini impropri) nel quale l’atleta si sistema, panca a terra, volando con la testa cheil traguardo.faceva atletica e la faceva bene con la Virtus. Poi, però, dopo gli ostacoli ha scoperto il fascino dello. E in testa si è messo un sogno meraviglioso: staccare il pass per i Giochi di. Il problema è che l’Italia avrà due pass e, in maglia azzurra, gli aspiranti alla chiamata sono tre. Sulla cartaparte di rincorsa. In pratica, vuole giocarsela, alla pari., dove si trova?"Sono stato a".vuol dire vacanza?"No,vuol dire Giochi Olimpici.