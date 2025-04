Milleunadonna.it - Dimagrire in menopausa! Sì, ma come?

Leggi su Milleunadonna.it

Una bella sfida quella dipassati i 50, visto che è opinione comune che siamo destinate a prendere peso e non a perderlo.fare per ribaltare questa credenza?Chi di noi può dire di non aver mai usato la scusa "Sono in" per giustificare quei chiletti di troppo, così evidenti sul giro vita e sui fianchi?.