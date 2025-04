Sport.quotidiano.net - UNAHOTELS Under 19 trionfa a Calcinaia e vola alle finali nazionali

82 SAN LAZZARO 70: Lusetti F. 2, Selva 1, Carboni 3, Bonaretti 10, Suljanovic 28, Yadde 7, Mainini, Lusetti L., Emokhare 2, Deme 12, Manfredotti 15, Abreu 2. All. Rossetti.SAN LAZZARO: Dondi 24, Toselli 19, Zanetti, Carbone 9, Mazzanti, Rimondi 4, Folesani 5, Casadio 2, Osaigbovo 3, Stagni 2, Ferrari 2, Zivkovic. All. Rocca.Parziali: 26-26; 43-37, 68-51.L’19 si aggiudica il concentramento di(PI) ecosìdi Roma, dal 28 aprile al 4 maggio. Dopo aver superato Napoli in semifinale, i baby di coach Rossetti vincono contro San Lazzaro scappando nel secondo quarto ed ampliando ulteriormente il divario con gli avversari nel terzo, per poi controllare il gap negli ultimi minuti.Grandi protagonisti Imran Suljanovic, autore di 28 punti conditi da 9 rimbalzi, Deme con la doppia-doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi, Bonaretti con ben 7 assist ma è stato decisivo anche l’impatto dalla panchina di Luca Manfredotti, autore di 15 punti di cui 10 nella prima frazione.