Michele Mignani cerca soluzioni per attacco playoff a rischio

Fare gol e vincere, che fatica.prova a mescolare le carte ma il risultato da un mese e mezzo a questa parte è sempre lo stesso: si segna con il contagocce, qualche rete la si becca e così se va bene arriva il punto se va male, come contro la Juve Stabia, si rimane a bocca asciutta. Morale: salvezza quasi raggiunta grazie soprattutto ad un inizio di 2025 luccicante, 14 punti in 8 gare, mamessi anelle ultime 6 settimane in cui sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta. Appena quattro le reti segnate in cinque gare giocate.Domenica contro il Frosinone è andata in scena l’ultima versione di uno schieramento d’che non trova pace, la soluzione provata è stata quella di utilizzare Antonucci falso nueve, Tavsan e Berti a supporto e Shpendi inizialmente in panca.