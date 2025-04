Mateo Retegui vicino a superare il record di Inzaghi come capocannoniere del Atalanta

Sport.quotidiano.net - Mateo Retegui vicino a superare il record di Inzaghi come capocannoniere dell'Atalanta

Dopo ventotto anni sta per cadere ilstorico di Filippo, unicoa serie A in maglia, nella stagione 1996/97, con 24 gol. Quella era la Dea provinciale, “pane e salame“, allenata dal compianto Mondonico, sconvolta a metà stagione dalla tragedia di Chicco Pisani, dove giocavano quasi solo italiani. Un altro calcio, vissuto solo la domenica pomeriggio. Ildi SuperPippo resiste da quasi tre decenni: ad abbatterlo ci hanno provato in tanti, senza riuscirci, dagli argentini Denis e Gomez passando per Josip Ilicic, fino ai colombiani Zapata e Muriel, che ci sono andati vicinissimi: 23 gol il primo nel 2018/19, 22 il secondo nel 2020/21., a sei giornate dal termine del campionato è a quota 23 gol ed è avviato a diventare ilin Serie A, con un vantaggio attuale di sei gol sul primo inseguitore, Moise Kean, fermo a quota 17.