Paola Del Din, l'emancipazione femminile e la Resistenza italiana

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna eccezionale che ha dato un grande contributo alla. È stata recentemente ricordata da re Carlo, durante il suo discorso al Parlamento in Italia. Il suo nome èDel Din e questa è la sua storia.Del Din, ladelle donne il ricordo di re CarloDel Din, fonte telefriuli.itQuello trae donne è un connubio fondamentale. Quello delle 35 000 donne che parteciparono alla lotta di liberazione dal nazifascismo non fu solo un semplice contributo ma un vero e proprio atto di adesione ai valori di un movimento per il quale io loro apporto fu fondamentale ed inizialmente taciuto a vantaggio degli stereotipi maschili. Nonostante il grande sacrificio delle donne durante lacome fiancheggiatrici, staffette e partigiane solo poche di loro ricevettero una Medaglia d’oro al valor militare come riconoscimento della loro battaglia per la nostra libertà.