Oasport.it - Sara Curtis vola in vetta al ranking mondiale stagionale dei 100 sl: la classifica completa

ha effettuato il salto di qualità anche sui 100 stile libero, dopo essere esplosa da giovanissima nella singola vasca dimostrando subito le sue doti da sprinter pura. La piemontese classe 2006 ha lavorato duramente negli ultimi mesi per migliorare sulla distanza doppia, raccogliendone i frutti proprio in questi giorni agli Assoluti primaverili di Riccione.La stella emergente del nuoto azzurro, già presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (nei 50 e con la staffetta 4×100), ha dominato la finale A dei Campionati Italiani realizzando però soprattutto il nuovo record nazionale con un fantastico 53?01.è riuscita dunque a battere di 17 centesimi il primato di Federica Pellegrini (siglato al Settecolli quando aveva 27 anni) che resisteva dal 2016.Un riscontro cronometrico di caratura internazionale per la diciottenne nativa di Savigliano, che è balzata in un colpo solo al comando deldei 100 stile libero davanti all’olandese Milou Van Wijl (53.