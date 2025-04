Bialetti passa ai cinesi Nuo Octagon acquisisce 7856 del capitale

Lapresse.it - Bialetti passa ai cinesi, Nuo Octagon acquisisce 78,56% del capitale

La lussemburghese Nuo, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, ha sottoscritto due contratti di compravendita per l’acquisto, complessivamente, del 78,56% delsociale diIndustrie. Uno è stato sottoscritto conInvestimenti eHolding, controllate da Francesco Ranzoni, per l’acquisto della totalità delle azioni da lui detenute, pari al 59,002% delsociale, mentre il secondo con Sculptor per l’acquisto della totalità delle azionidetenute, pari a circa il 19,565%. In seguito, sarà promossa un’Opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di, per il successivo delisting dalla Borsa di Milano. Il closing è previsto entro la fine del mese di giugno 2025.