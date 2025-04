Sport.quotidiano.net - Cervia Ginnastica e Sport sfiora la Final Six di ginnastica ritmica

Può un risultato storico lasciare anche l’amaro in bocca? L’incredibile paradosso è toccato alla, salvatasi senza problemi al debutto nel campionato di serie A1 a squadre di, ma vistasi beffare ad un passo dall’accesso allaSix di Torino, dove in palio c’è lo scudetto. Nell’ultima prova di Osimo le cervesi hanno chiuso all’undicesimo posto con 97.299 punti, scivolando dalla sesta alla settima posizione nella classifica generale, vedendo così sfumare l’accesso allaissima con il sorpasso del San Giorgio 79 Desio.Rispetto al quinto e al sesto posto delle prime due prove, lanon ha brillato con le sue atlete italiane (l’ucraina Anastasiia Ikan non poteva essere schierata essendo già stata impiegata due volte), meno attente rispetto alle uscite precedenti.