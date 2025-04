Sport.quotidiano.net - Ilia Scuderi Panebianco trionfa ai Campionati Italiani Indoor Paralimpici 2025

Un grande traguardo per, che aiFisdir, dedicati agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale, ha conquistato il titolo di Campione Italiano nei 400 metri (categoria T20). Oltre a questo straordinario successo,ha ottenuto anche una medaglia d’argento nel salto in lungo, confermando la sua crescita e il suo talento nelle discipline dell’atletica leggera. Allenato da Raffaele Secchi all’interno del gruppo Dinamo Triathlon Pesaro,è un esempio di come la multidisciplina sia fondamentale per lo sviluppo degli atleti. Nonostante faccia parte di una squadra di triathlon, grazie alla collaborazione tra società ha la possibilità di gareggiare per Anthropos, storica realtà marchigiana che valorizza gli atleti con disabilità nel panorama nazionale.