Il Circo Ideale torna a Villa De Sanctis otto appuntamenti tra acrobazie sogni e risate

Dal 26 aprile all’11 maggio 2025, ilcontemporaneo conquista ancora una volta il cuore del Municipio V con, la rassegna firmata dall’Associazione Culturale Meltingpot, che anima il verde diDeconimperdibilinei fine settimana, sempre alle ore 17. Un’iniziativa pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età e trasformare il pomeriggio romano in un momento di festa, poesia e divertimento.Il progetto nasce all’interno dell’iniziativa “DuemilaEVentiquattro”, finanziata da Roma Municipio V, che aveva già portato in scena lo scorso dicembre lo spettacolo di stand-up comedy Pensieri a voce alta, con Matteo Cirillo ed Emiliano Morana accompagnati dalla musica di Claudio Cirillo. Con, l’attenzione si sposta ora sulla magia e la fisicità delcontemporaneo, da anni al centro delle attività culturali di Meltingpot nel territorio.