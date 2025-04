Bubinoblog - POMERIGGIO 5: MERLINO ANCHE A PASQUA, L’IDEA SIGNORINI E MATANO PRENDE IL LARGO

5 sta vivendo la più disastrosa stagione dalla nascita nel 2008. Il talk di Canale 5 ha avuto alti e bassi ma la gestione Myrtaha dato il colpo di grazia.Contrariamente a quanto è avvenuto in tante festività e ponti, la conduttrice titolare non salterà il turno lasciando il posto a Dario Maltese come avvenutodi recente.Così riferisce il buon Hit. Lasente forse che sta arrivando al capolinea la sua esperienza a Canale 5 e quindi preferisce presidiare il territorio nelle feste primaverili?Di certo gli ascolti non sono dalla sua parte e aprendo un social a caso i commenti negativi superano ampiamente i positivi. Forse meglio non insistere e andare su Rete 4.Del resto quando lasciò La7 la sua destinazione era questa, e in particolare un talk di politica e attualità sulla scia de L’Aria che tira ma in orario serale.