Valentina Bisi conquista argento con la Nazionale Italiana di nuoto artistico

Sport.quotidiano.net - Valentina Bisi conquista l'argento con la Nazionale Italiana di nuoto artistico

Leggi su Sport.quotidiano.net

ha vinto la medaglia d’con ladinella World Cup che si è disputata recentemente a Somabay, in Egitto. L’atleta di Sport Village Banca di Pesaro ha dato il suo fondamentale contributo per il podiondo un prezioso quarto posto nel singolo e vincendo così l’di Team acro (squadra acrobatica): "Un esercizio tecnicamente molto difficile – dice l’allenatrice Simona Chiari – con avversarie di assoluto livello perché stiamo parlando di un campionato mondiale. Il singolo non è il suo esercizio ma riesce sempre a dare il massimo, nonostante sia meno portata per la parte artistica e più per quella tecnica".Al contrario di Jasmine Verbena, altra atleta di Sport Village Banca di Pesaro che partecipava alla rassegna mondiale, la quale invece ha gareggiato con ladi San Marino arrivando quarta nel programma tecnico su trentuno esercizi: "Una crescita davvero inarrestabile, sia per quello che riguarda la tecnica che per l’artistica che è il forte di Verbena", commenta l’allenatrice Simona Chiari.