La guerra Usa Cina ora colpisce Boeing e Trump non ci sta

Lamuove un’altra pedina nel Risiko sui dazi contro gli USA e dopo aver annunciato restrizioni alle esportazioni di terre rare, ora ha deciso di bloccare l’acquisizione di aeromobili ordinati presso la statunitense. La notizia è arrivata ieri, attraverso un’indiscrezione di Bloomberg.È l’ennesima arma usata dalla Repubblica popolare nell’ambito dellacommerciale, che ha visto il presidente americano Donaldimporre dazi fino al 145 per cento su tutto l’import di beni made in China. L’ordine è arrivato dopo che laha annunciato dazi di ritorsione del 125 per cento sui prodotti americani lo scorso fine settimana, hanno affermato fonti anonime a Bloomberg.Le tre principali compagnie aeree cinesi, Air China, China Eastern Airlines e China Southern Airlines avevano già ordinato rispettivamente 45, 53 e 81 aereida ricevere tra il 2025 e il 2027.