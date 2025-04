2anews.it - Ischia, morta in un dirupo nel 2024: per carabinieri e pm è stato femminicidio

Leggi su 2anews.it

Sarebbe stata vittima di unda parte del compagno, Marta Maria Ohryzko, la 32enne ucrainail 13 luglio. Si fratturò la caviglia cadendo in undove il compagno violento la raggiunse non per prestarle soccorso ma per sferrarle un pugno nell’occhio prima di soffocarla tappandole naso e bocca con .