Sport.quotidiano.net - Reggiana in crisi: solo 4 punti in 10 partite, penultimo posto in classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

La miseria di 4nelle ultime dieci: nettamente peggio di tutti considerando che in questo lasso di tempo la penultima è il Cittadella col doppio dei(8). Nasce da questo crollo l’attualedellacon 32. Un crollo verticale e inaspettato, per una squadra sì discontinua, ma sempre capace di infilare quella vittoria che permetteva di mantenerla fuori dalla zona rossa.Peggio di tutti nelle ultime dieci con 4: a 8 c’è il Cittadella, a 9 Cosenza e Mantova, poi Brescia con 10, Carrarese con 11, Salernitana con 12, Samp e Sudtirol con 13, e poi tutte le altre in orbita playoff. Fa eccezione il sorprendente Frosinone che sembrava morto e, invece, nelle ultime dieci ha fatto 17, come la Juve Stabia e peggiodel solito Sassuolo (23).