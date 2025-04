Il mito del Folk Studio approda a Firenze

Leggi su Funweek.it

Giovedì 24 Aprile, al Centro di Teatro Internazionale, si esibiranno sul palco circa 20 artisti, che avranno la possibilità di presentare i loro brani in acustico e verranno poi intervistati da Giancarlo Passarella: questa serata servirà a lanciare una rassegna cantautorale in programma da Settembre 2025 a Maggio 2026, sempre in quel locale al numero 49 di Via Vasco De Gama. L’idea parte dai due direttori artistici Gianflippo Boni e Pino Moscato: una rassegna che dia spazio ad una realtà artistica molto forte in Italia, con nuovi talentuosi protagonisti e con una forte presenza di ragazze. Entrambi hanno parlato di un progetto fiorentino che strizzi l’occhio al buon lavoro svolto dal Club Tenco, ma anche e soprattutto al: storicamente nato nel 1960 in una cantina in Via Garibaldi 58 (nel rione romano di Trastevere), Pino Moscato alci ha suonato da giovane, incontrando i vari Venditti, Lo Cascio, De Gregori.