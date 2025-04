Gqitalia.it - Bernie Sanders al Coachella ci ha regalato una lezione di stile

, senatore del Vermont e icona politica internazionale, ha rubato la scena alValley Music and Arts Festival sabato sera. Con un blazer dai bottoni dorati, pantaloni scuri e una camicia oxford blu impeccabile, l'ottantatreenne indipendente ha aperto il set di Clairo con un discorso improvvisato.non si è limitato a lanciare un appello contro il caos dell'amministrazione Trump, ma ha anche offerto unadipersonale che tutti noi potremmo prendere a esempio. Il festival, che ieri ha concluso il primo dei suoi due weekend, è da sempre una vetrina per le tendenze estive. Tra cappelli da cowboy, jeans anni '90 e abbigliamenti steampunk dalla testa ai piedi,si è distinto come una delle figure più eleganti sulla scena. La sua presenza ha aggiunto un tocco inaspettato a un evento che, oltre alla musica, è noto per la sua capacità di anticipare le mode e i moodboard della stagione.