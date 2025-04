Calciomercato.it - Paolo Zanetti: dalle province alla Serie A, un allenatore in divenire

Leggi su Calciomercato.it

La storia di, l’ex centrocampista passato per lee che si è trasformato in un giovaneininA, unin(Calciomercato.it)La storia diè quella di un uomo che ha saputo costruirsi da solo, senza grandi pubblicità o la luce dei riflettori puntata addosso. A differenza di un altro giovanecome Cesc Fabregas, già ben noto ai media per il suo trascorso in campo, il veneto ha vissuto una carriera più modesta, ma altrettanto rispettabile, fino ad arrivare stabilmente inA come.Il suo è il racconto di chi, anche sotto traccia e non sempre ricordato da tutti gli appassionati, è riuscito a crearsi un nome. Le sue squadre sono caratterizzate da una spiccata forza d’animo e stanno imparando a maturare una propria identità.