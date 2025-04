Thesocialpost.it - La obbliga a bere, poi l’aggressione choc in Italia: la vittima ha soltanto 14 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo già noto per i suoi comportamenti violenti, aggressivi, soprattutto quando beveva. Che si muoveva dasenza fissa dimora, per le strade della Lombardia, avvistato in particolare sui Treni. Ha colpito lunedì sera intorno a una delle due stazioni ferroviarie di Busto Arsizio, in una zona non periferica della cittadina in provincia di Varese, sede di una Procura, non lontana dai terminal dell’aeroporto di Malpensa, 80mila abitanti, realtà produttiva, ricca. Launa giovanissima.Leggi anche: Corropoli, cadavere in un laghetto: Martino Caldarelli ucciso a coltellate. Fermati un uomo e una donnaLui 21. Era al secondo incontro dopo la conoscenza virtuale sul social Instagram la scorsa settimana, con una ragazzina di 7più piccola. Hanno passeggiato. Così era stato anche al primo appuntamento.