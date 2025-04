NBA Curry e Butler trascinano i Warriors ai playoff ok anche Orlando su Atlanta

Leggi su Sportface.it

È iniziata la post season di NBA 2024/2025, con le prime sfide dei play-in che hanno consegnato altre due squadre ai. In particolare, si tratta dei Golden Statee degliMagic, che hanno battuto rispettivamente i Memphis Grizzlies e gliHawks nelle sfide che hanno messo l’una contro l’altra la settima e l’ottava della Western e Eastern Conference. Questo vuol dire che ise la vedranno aicontro la seconda squadra a Ovest, ovvero gli Houston Rockets. Stessa cosa, ma a Est, per i Magic, che quindi affronteranno i campioni in carica dei Boston Celtics.Ma non finisce qui il percorso nemmeno per le due perdenti, che affronteranno le vincenti delle seconde partite dei play-in per centrare lo slot dell’ottava in classifica e quindi sfidare Oklahoma City a Ovest e Cleveland a Est.