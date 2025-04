Thesocialpost.it - La nuova nemica di Putin, ecco chi è Kaja Kallas: “Non ho paura di lui”

Leggi su Thesocialpost.it

La tregua in Ucraina resta un miraggio, mentre sul campo si continua a combattere e a morire. I tentativi di mediazione da parte degli Stati Uniti sembrano infrangersi contro posizioni troppo distanti tra Mosca e Kyiv. L’ultima strage di civili a Sumy, attribuita ai bombardamenti russi, è solo l’ennesima dimostrazione della mancanza di volontà negoziale da parte del Cremlino. A complicare ulteriormente il quadro, anche le parole di Donald Trump, che incolpa Zelensky e Biden per il conflitto, alimentando una narrazione controversa e divisiva.Nel frattempo, l’Unione Europea prende ufficialmente le distanze da Vladimir. A farlo è laAlto rappresentante per la politica estera,, che in un’intervista a La Repubblica definisce la Russia “una dittatura”. Le sue parole sono dure e senza giri di parole: “è un dittatore, non mi faccio intimidire dalle sue minacce.