In ogni caso ho migliorato il mio record di punti ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno

«Stagione 24/25. È finita col botto,preferito quello di una bottiglia di spumante!». Federica Brignone non perde l’ironia e l’ottimismo. Anche dopo l’incidente nella seconda manche agli Assoluti di sci nel quale ha riportato una rottura scomposta di tibia e perone. Il risultato? 42sulla gamba che la sciatrice mostra sui social ironizza: «». Federica Brignone dopo l’operazione: «Non so quanto ci vorrà, ma non mi arrendo» X Leggi anche › Federica Brignone, il post dall’ospedale dopo la caduta: «L’ho fatta grossa» L’incidente di Federica BrignoneDopo una stagione trionfale, la sciatrice azzurra è caduta in Val di Fassa durante i Campionati Italiani Assoluti di Sci.