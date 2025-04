Thesocialpost.it - Frontale improvviso, la carambola è spaventosa: dramma in Italia, morti e feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia sulle stradene nella mattinata di martedì 15 aprile: un uomo ha perso la vita in untico incidente stradale avvenuto nel Nord. La vittima, un 62enne residente in Lombardia, era alla guida della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un furgone proveniente dalla direzione opposta. L’incidente si è verificato intorno alle 9 del mattino, in una giornata di traffico intenso.Leggi anche: Ischia, Marta morta nel dirupo, svolta nelle indagini. Il compagno la uccise a mani nudeSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava tentando un sorpasso quando si è consumato lo schianto. L’impatto è stato talmente violento da innescare unache ha coinvolto anche altri due veicoli. Nonostante la scenatica, i conducenti delle altre auto – una donna di 34 anni e un uomo di 56 – sono rimasti illesi.