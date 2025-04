Panorama.it - Inter, contro il Bayern Monaco per il record di premi Uefa

Il passaggio alle semifinale della Champions League vale per l’un assegno da 15 milioni di euro e ilstorico di ricavi. Ecco la posta in palio della sfida di San Siroildopo il successo dell’andata all’Allianz Arena didi Baviera: andare oltre il muro dei cento milioni di euro staccati da Nyon con direzione Milano. Mai il club nerazzurro si era arrampicato così in alto, se è vero che nella stagione chiusa con la finale di Istanbul il jackpot conquistato era stato di 101,3 milioni di euro.La cavalcata fino ai quarti di finale è valsa fin qui all’un fatturato legato alla Champions League da 98,47 milioni. Una cifra altissima e che consentirà a Oaktree di firmare il primo bilancio in equilibrio della storiaista, recente e non solo.