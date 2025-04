Sport.quotidiano.net - Cittadella: Salvezza Matematica e Sfida al Ravenna in Serie D

"Quello che abbiamo fatto è stato un buon percorso, un po’ accidentato anche per gli infortuni, ma che alla fine ci ha portato nella miglior posizione possibile che potevano ottenere". Il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini fotografa così l’annata della, fresca die pronta domani alle 15 a ospitare ilnella terz’ultima diD. La partenza lanciata, il cambio di mister a dicembre e la risalita col nuovo anno sono le tappe principali di un campionato che vede i biancazzurri viaggiare al 7° posto."A inizio anno – spiega – qualcuno ha cercato di tirarci per la giacca dandoci un ruolo che non potevamo avere in un girone ’stellare’, sia per il valore delle rose delle rivali sia per la storia sportiva da debuttanti in D. La realtà dice che l’obiettivo delineato dalla società era di salvarsi senza patemi e farlo a 3 gare dalla fine, ma virtualmente anche prima, penso che sia stato un buon risultato.