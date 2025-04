Sololaroma.it - Roma, stangata dopo il derby: Daspo, arresti e trasferte vietate

Non poteva passare sotto silenzio quanto accaduto in occasione di Lazio-. Il clima teso e l’escalation di violenza registrata prima eil match all’Olimpico hanno lasciato strascichi profondi. I numeri parlano da soli: 24 agenti delle forze dell’ordine feriti, seitra i tifosi delle due squadre – trenisti e tre laziali – tutti volti noti ai reparti investigativi, appartenenti a frange ultras come “Violenta”, “Quadraro”, “Insurrezione” e “Ultras Lazio”.Uno degli arrestati, addirittura, risultava già colpito da un, aggravando ulteriormente la propria posizione. Le accuse vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale, al lancio di oggetti contundenti e al coinvolgimento diretto nella guerriglia urbana scoppiata a Ponte Milvio e nei pressi dello stadio.Giustizia sportiva in attesa, ma prime multe già comminateSul fronte sportivo, il giudice Mastrandrea ha deciso di rinviare ogni decisione definitiva in attesa della relazione ufficiale dei referenti dell’ordine pubblico.