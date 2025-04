Sport.quotidiano.net - Cus Ferrara Tennis conquista i play-off di serie C con una vittoria schiacciante

Il Custargato Salvi ha raggiunto l’incredibile traguardo dei-off, vincendo l’ultima giornata della fase a gironi diC per 6-0 contro il CircoloIppodromo di Cesena. I ragazzi allenati dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni, da sottolineare tutti incredibilmente sotto i diciannove anni, si sono superati vincendo i quattro singolari ed i due doppi disputati sui campi amici di via Gramicia.Subito in campo Giulio Malaguti e Mattia Occhiali, opposti rispettivamente a Oscar Bisacchi e Michael Francia. Mattia, appena quindicenne e già protagonista da due stagioni in C, è partito subito fortissimo, riuscendo ad imporsi 6-1 nella prima frazione, per faticare fino al 4-4 nella seconda prima di piazzare l’allungo definitivo. Risultato di 61/64 e 1-0 per il Cus, che è diventato subito 2-0 con la ottima prestazione ordinata e senza sbavature del diciottenne Malaguti, capace di imporsi 61/63 senza particolari problemi sul tesserato di Cesena.