Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e leinin vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per il Ritorno dei Quarti di Finale della UEFA. Si “riparte” dal risultato dell’Andata (1-2). Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – L’di Simoneattende i tedeschi del, allenati da Vincent Kompany, che vuole “vendicare” la sconfitta casalinga. Al fischio d’inizio a San Siro il tabellino segnerà 0-0 ma non va dimenticato il prezioso 1-2 ottenuto adi Baviera (Germania). Ad attendere il prossimo avversario in Semifinale gli spagnoli del Barcellona di Hansi Flick, già qualificati dopo aver eliminato in 180? i tedeschi del Borussia Dortmund di Niko Kovac con un complessivo 5-3.