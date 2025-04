Quotidiano.net - I 90 anni di Letta. Uomo dello Stato, oltre le parti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 aprile 2025 – Se c’è unche ha incarnato e tuttora incarna, nella sostanza e nella forma, il ruolo e la figura del civil servant, questo è Gi. I suoi 90sono diventati, non a caso, l’occasione propizia per riconoscere, più che celebrare (verbo che poco si addirebbe al personaggio), la funzione, più unica che rara, svolta da questo signore abruzzese dai modi gentili, educatissimi, ma ugualmente determinati e netti, nella storia d’Italia e, soprattutto, nella storia politica degli ultimi decenni.Non è maiparlamentare, mai ministro, per sua scelta. Non ha mai avuto una tessera dito. Non ha mai aderito, formalmente, a un movimento politico. Eppure, è(e rimane) più determinante di un ministro di prima grandezza, più influente di un leader di primo piano.