Lidentita.it - Donna morta a Ischia in un dirupo, per il pm è femminicidio

Leggi su Lidentita.it

La tragica morte di Marta Maria Ohryzko, 33enne ucraina, avvenuta lo scorso 13 luglio 2024, scosse profondamente la comunità di Barano d’. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato in unnella zona di Vatoliere, a pochi metri dalla roulotte dove viveva con il compagno, Ilia Batrakov, 41enne russo. In queste ore, la .in un, per il pm èL'Identità.