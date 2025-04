Ecodibergamo.it - Un tuffo nel passato di Palazzo Moroni tra arte e natura

Leggi su Ecodibergamo.it

La dimora seicentesca, bene del FAI, apre le porte con visite guidate, picnic nell’ortaglia ed eventi speciali come «Il giardiniere racconta» e «I protagonisti di». Per una Pasquetta in famiglia tra cultura e bellezza