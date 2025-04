Napoli 10 km contromano sulla superstrada con la cocaina in auto Poi l’arresto

Leggi su Open.online

Un uomo è stato arrestato dopo 10 chilometri di inseguimento a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Il tutto è successo all’1 di notte. L’si trovava nell’area di servizio lungo la SS7 Quater. Poco dopo l’uscita di Licola. Quando i militari si sono avvicinati ha ingranato la marcia e imboccatola. L’inseguimento a forte velocità è durato per chilometri.L’autista – un 28enne di Casal di Principe – dopo una breve colluttazione viene bloccato e arrestato. L’uomo, che poco prima delaveva lanciato un involucro con all’interno una dose di, è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli ed è risultato positivo alla. Il 28enne è stato denunciato anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato.L'articolo, 10 kmcon lain