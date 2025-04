Ilrestodelcarlino.it - Carpi-Legnago Salus: pareggio che complica la salvezza della Spal

Ila reti inviolate maturato nel posticipo dello stadio Cabassi traha chiuso una trentacinquesima giornata che ha modificato in maniera sensibile la corsa. La situazioneè decisamente peggiorata, perché a 180 minuti dalla fineregular season i biancazzurri hanno perso terreno sia dalla Lucchese che dal Milan Futuro che hanno conquistato vittorie pesanti nella lotta per non retrocedere. Il dato più rilevante è che in questo momento la Lucchese sarebbe salva, Sestri Levante eretrocederebbero direttamente in serie D e l’unica doppia sfida playout metterebbe di fronte Milan Futuro e. Già, perché battendo la Vis Pesaro allo stadio Porta Elisa – nonostante gli stipendi non pagati e una società sull’orlo del fallimento – la squadra di Gorgone ha allungato a +9 sul Sestri Levante, penultimoclasse.