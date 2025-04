Se non rispondi lo dico pubblicamente Lorenzo prende alla sprovvista Shaila e decide di vuotare il sacco

Leggi su Caffeinamagazine.it

La storia traSpolverato eGatta, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha attraversato alti e bassi, tra dichiarazioni d’amore e momenti di crisi, ma dopo l’uscita di, durante la diretta della finale, tutto è cambiato. La giovane ha deciso di interrompere la relazione, definendola “tossica” e accusandodi trattamenti brutali e aggressivi. Ha sottolineato di aver preso questa decisione autonomamente, senza farsi influenzare da fattori esterni, inclusi i fan o la famiglia.“Abbiamo vissuto una relazione tossica e io non la auguro a nessuno. Ora sono lucida e ho la forza di dire basta. Io merito un amore sano, e faccio un appello a tutte le donne, tutte noi meritiamo un uomo che ci rispetti. In questi giorni fuori sono rinsavita. Poi volevo dirti che sei tu ossessionato da Helena e non il contrario“, aveva detto l’ex velina al fidanzato.