Dalla Campania al Veneto il punto sulle prossime Regionali

La bocciatura del terzo mandato per Luca Zaia ine Vincenzo De Luca inha costretto i partiti a mettere già la testaelezioniche si terranno in autunno o, al più tardi, nella primavera 2026. Una partita dove nel centrodestra sarà una lotta all’ultimo candidato tra le tre principali forze della coalizione, perché ognuno reclama il suo spazio. E soprattutto FdI punta ad avere una regione del Nord dove finora non ha mai toccato palla, con la Lega che però non è disposta a cedere nulla. Meno battagliera (per ora) si preannuncia la partita nel centrosinistra, a patto che il Pd accetti la candidatura di Roberto Fico in, che però è ancora di là da venire. L’interrogativo, da queste parti, è se Pd e M5s riusciranno a costruire l’alleanza ovunque oppure no.