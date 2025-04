Ilfattoquotidiano.it - IMMINENT: tutti i segreti del Pentagono sugli UFO nel memoir di un ex-funzionario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’umanità non è l’unica vita intelligente nell’universo e non è la specie alfa”Luis ElizondoLuis Elizondo è un ex altodei servizie agente speciale USA, nonché ex-direttore dell’AATIP: il delicatissimo programma del governo statunitense per indagare per lo studio dei fenomeni aerei non identificati, conosciuti come UFO o UAP. Nel 2017 ha deciso di abbandonare la direzione del programma, denunciando la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni. Inva oltre e racconta come da decenni le autorità siano a conoscenza dell’esistenza di intelligenze non umane nell’Universo.Il libro, uscito dopo una lunga revisione delper motivi di sicurezza nazionale, è rapidamente diventato un bestseller del New York Times. Per la prima volta infatti, questi temi vengono affrontati e rivelati da un insider che intende fare luce su uno dei programmi meno conosciuti dell’intelligence americana e su quella che definisce “la più grande minaccia ignorata alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.