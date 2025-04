Nomine le decisioni del Governo su Snam Autostrade e Fincantieri

Leggi su Ildenaro.it

Ilchiude un primo accordo sulleai vertici di alcune grandi partecipate pubbliche, definendo i nuovi assetti per il triennio a venire. Durante un vertice di maggioranza tenutosi nei giorni scorsi, viene delineato lo schema di massima per il rinnovo dei consigli di amministrazione di, Italgas eper l’Italia.Tra i riconfermati figurano Paolo Gallo e Pierroberto Folgiero, che mantengono rispettivamente la carica di amministratore delegato di Italgas e di. Per Gallo si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre per Folgiero è la seconda conferma. Inviene inoltre confermato Biagio Mazzotta come presidente: già ex ragioniere generale dello Stato, assume il ruolo dopo la scomparsa del presidente Claudio Graziano.