Juventusnews24.com - Leoni Juventus obiettivo concreto per la difesa del futuro: lunedì l’incrocio diretto, cosa può succedere in estate

di RedazioneNews24per ladelal Tardini,puònel corso della prossimaTra gli obiettivi del calciomercatoin vista della prossimac’è anche l’acquisto di un nuovo difensore, meglio ancora se giovane e italiano. Secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino dei bianconeri ci sarebbe oltre a Comuzzo della Fiorentina anchedel Parma.Nella giornata dici sarànella sfida in programma al Tardini, mentre ini bianconeri potrebbero andare all’assalto per l’unico classe 2006 titolare in Serie A.Leggi sunews24.com