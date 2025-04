Sport.quotidiano.net - Attila Junior sfida Viterbo: obiettivo playoff nonostante le assenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Stasera dobbiamo pensare a vincere, visto che siamo ancora in corsa per i. Sarà una partita difficilissima perché siamo rimaneggiati, ma non dobbiamo scordare quanto di buono fatto in questi mesi". Piero Coen, tecnico dell’, pensa al match interno delle 21.15 di oggi controdopo avere archiviato la sconfitta 68-69 contro Amatori Pescara. Stasera si gioca l’11ª giornata dei Play-In Gold nel campionato di B Interregionale. "Purtroppo – ammette Coen – sarà ancora out per infortunio Montanari, il giocatore che più di tutti può risolvere la partita con un tiro o con una giocata imprevedibile. E questa assenza la stiamo pagando, anche perché gli altri sono costretti a fare gli straordinari e giocare 40 minuti. Forse non ce la farà a recuperare nemmeno Pesce. Comunque, dobbiamo ripartire dagli episodi dove siamo mancati la scorsa gara a livello di energia e attenzione.