Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeda ritrovati all'ascoltointeso rallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Flaminia via Aurelia È tra laFiumicino via Pontina file sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est rallentato ilsullaFiumicino 3 raccordo e via del Cappellaccio in direzione Eurincolonnato su via Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica verso il centro così perintenso su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti analoga situazione su via Salaria a partire da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa tangenziale code a tratti tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanniincolonnato su via Pontina tra Spinaceto e viale dell'Umanesimo In quest'ultima direzione sul tratto anche un incidente incidente anche sulla A1Firenze tra il bivio disu dell'allacciamento per la 24L'Aquila in direzione Firenzerallentato per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito