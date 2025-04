Rafa Leao pronto a guidare il Milan sfida al Atalanta e Inter in vista

Sport.quotidiano.net - Rafa Leao pronto a guidare il Milan: sfida all'Atalanta e Inter in vista

"Solo Dio può fermarmi". E ancora: "Alti e bassi, ma so cosa sto facendo.". Sono tra le ultime tracce social griffate. Che la fa breve. E la dice lunga. Tradotto: carica. Il portoghese èa (ri)prendersi sulle spalle il. Spalle larghe che hanno dovuto fare i conti con le tante etichette appiccicate, staccate, appiccicate ancora: su tutte, quella dell’eterno incompiuto. Il 25enne ne è consapevole ("alti e bassi"). Nel frattempo, per il quarto anno consecutivo è già oltre la doppia cifra di gol e assist stagionali: 11 e 11 fin qui, 15 e 13 l’anno scorso, in precedenza 16 e 14, prima ancora 14 e 12. Numeri e paradossi, perché nel corso di questo campionato il portoghese non ha ancora segnato a San Siro: "È tanto che non segno in casa, ma non entro in campo con quella ossessione".