Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 16 aprile

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162025. Ariete Il cielo è nuovamente cosparso di buone occasioni, anche in amore. Le amicizie possono avere un ruolo importante, se dovete risolvere qualche problema professionale, ottimi contatti con esperti nel campo finanziario. Infatti, questa mattina ritorna nel segno Mercurio ed è subito in bellissimo aspetto con Luna passata in Sagittario, potete dire che il festival della vostra Pasqua inizia oggi. Siete davanti a un mese fortunato per il lavoro, ma ogni tanto dovete evadere con l'amore. Toro Le energie sono basse, adesso però è importante risparmiare le forze fisiche perché sta per iniziare Marte in aspetto negativo dal Leone.