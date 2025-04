Notizie.com - Cos’è la Global minimum tax (Gmt) e perché oggi se ne parla: c’entrano Trump, i dazi e le multinazionali

Leggi su Notizie.com

In Italia e in diverse parti del mondo è partita; gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo: parliamo dellatax (Gmt). Ma di cosa si tratta ese nelatax (Gmt) ese ne sta, ie le(ANSA/CANVA FOTO) – Notizie.comCominciamo col dire che latax è frutto di un accordo, risalente al 2022, tra i Paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e del G20.L’Ocse, com’è noto, è un’organizzazione internazionale intergovernativa. Essa promuove la crescita economica e la cooperazione tra i suoi membri. La Gmt è nata sull’assunto di voler contrastare l’elusione fiscale delle. Assicurando un livello minimo di imposizione di tasse al 15% in ciascuno dei Paesi in cui le grandi aziende operano.