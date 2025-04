Thesocialpost.it - Corropoli, cadavere in un laghetto: Martino Caldarelli ucciso a coltellate. Fermati un uomo e una donna

Tragico epilogo per la scomparsa di, 48 anni, residente con la madre nella frazione di San Pietro ad Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in unisolato tra Sant’Omero e Nereto, in una zona di campagna difficile da raggiungere. Dai primi accertamenti emerge che l’sarebbe stato, prima di essere abbandonato nell’acqua.La vittima era scomparsa lo scorso venerdì pomeriggio: era uscito di casa a bordo della sua Fiat Panda rossa con l’intenzione di andare in palestra, ma non ha più fatto ritorno. Dopo giorni di apprensione e ricerche, il ritrovamento delha dato avvio a un’indagine per omicidio, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Teramo e coordinata dal sostituto procuratore Elisabetta Labanti.