Il campanello d allarme di Monfalcone

Il 3% raccolto dalla lista islamica anon è un segnale di rassicurazione. È, semmai, und'. Un dato che può apparire marginale, ma che contiene in sé una domanda politica profonda: perché una parte della comunità cittadina sceglie di organizzarsi su base religiosa, rifiutando i canali della rappresentanza democratica tradizionale? La risposta c'è ed è anche semplice: quel voto è chiaramente di protesta, di opposizione alla linea di condotta dell'amministrazione uscente (e di quella entrante), di rigetto di un'impostazione amministrativa ispirata al corretto principio secondo cui in un comune italiano valgono le leggi italiane, i costumi italiani, le tradizioni italiane. Questo significa che non c'è spazio per altri modi d'intendere la vita? Certo che no, ma al tempo stesso vi sono limiti invalicabili, che si chiamano rispetto pieno dell'autonomia della donna, totale adesione alle leggi vigenti in materia di luoghi di culto, accettazione piena della supremazia indiscutibile dell'ordimento nazionale (penso alle norme di pubblica sicurezza, ad esempio in materia di occultamento del volto nei luoghi pubblici o nel corso di manifestazioni).