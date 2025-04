Thesocialpost.it - Dazi, export e gas: Giorgia Meloni vola da Trump, tutti i punti sul tavolo

Portare a casa un risultato concreto sul fronte deicommerciali, utile a Roma ma anche coerente con la linea di Bruxelles. È una strada stretta, piena di ostacoli diplomatici e politici, quella che giovedì 17 aprile porterà la presidente del Consiglionello Studio Ovale. L’obiettivo è duplice: ridurre le tensioni suiimposti dagli Stati Uniti alle merci europee e porsi come ponte tra Washington e l’Unione Europea. Una missione tanto ambiziosa quanto delicata, che arriva in un momento di alta tensione internazionale e in un clima economico fragile.è sotto pressione non solo sul fronte estero, ma anche sul piano interno. La sua priorità è difendere un’economia nazionale fortemente dipendente dall’, con un surplus commerciale di 40 miliardi di euro verso gli USA nel 2024.