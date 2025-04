Imolaoggi.it - Milano di nuovo sfregiato murale con Liliana Segre

Leggi su Imolaoggi.it

Ennesimo atto di antisemitismo acontro la senatrice, simbolo degli orrori del nazismo e della persecuzione degli ebrei. E’ statoe rovinato con scritte ilrealizzato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo sui muri della caserma in via Michele Amari. Vandalizzate anche le figure di altri simboli della shoah come Edith Bruck e.