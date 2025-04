Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa di magnitudo oltre il 4. Tanta paura tra gli abitanti

Leggi su Thesocialpost.it

Un tremore nella notte, l’si risveglia con la. Erano le 3:26 del mattino quando molte persone, nel cuore della notte, sono state scosse da una sensazione familiare e inquietante. Le case immerse nel buio, i vetri che tremano, un boato profondo e sordo: per qualcuno è stato un brutto sogno, per altri il riconoscimento immediato di ciò che stava accadendo. Il sonno interrotto, i primi messaggi scambiati, e poi una parola che ha cominciato a circolare ovunque:.Leggi anche: Falciato all’improvviso, il volo è spaventoso: dramma in, muore sotto gli occhi di tuttiNel giro di pochi minuti, i social sono diventati un bollettino in tempo reale. Luci accese, telefonate preoccupate, richieste di conferma. In tanti hanno raccontato la stessa esperienza: un breve scuotimento, deciso ma non lunghissimo, sufficiente però a risvegliare il timore di chi ha già conosciuto il volto duro della terra che trema.